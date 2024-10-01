Товар в корзине. Перейти
Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый - фото 1Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый - фото 2

Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый

Артикул: CH-065-758
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан для коктейлей для джулепа, 540мл, сталь нержавеющая, стальной
Фотография товара Стакан для коктейлей для джулепа, 540мл, сталь нержавеющая, стальной от компании ChiedoCover.
Следующий Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, оранжевый
Фотография товара Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, оранжевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота102 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0,4 л
  • Материалстекло
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Сильвия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Сильвия

144
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, черный, D600, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, черный, D600

46
Фотография товара Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый, без колесиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый, без колесиков, произведённого компанией ChiedoCover
35 190
Оптовая цена

Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый, без колесиков

48
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кровать Катания от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Катания, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена

Кровать Катания

40
Фотография товара Комод Марвин 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Марвин 5, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490

Комод Марвин 5

14
Настоящее фото товара Держатель туалетной бумаги, двойной, LEINE, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Держатель туалетной бумаги, двойной, LEINE

6
Фотография товара Дозатор для жидкого мыла Salm от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дозатор для жидкого мыла Salm, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Дозатор для жидкого мыла Salm

13

Другие товары из раздела стаканы для коктейлей

Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный

10
В наличии 158 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, синий

13
В наличии 128 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей для джулепа, 360мл, сталь нержавеющая, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей для джулепа, 360мл, сталь нержавеющая, стальной

8
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Сауэр», 455мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Сауэр», 455мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Сауэр», 455мл, стекло, прозрачный

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 24011
1 390 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, коричневый

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика , произведённого компанией ChiedoCover
от1 3106
1 390 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика

15
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, синий

10
В наличии 77 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», керамика, 450мл, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2404
1 290 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», керамика, 450мл, коричневый

15
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, синий

6
В наличии 144 шт.
Фотография товара Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000

Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая

14
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый
Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый
от 550
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Сильвия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Сильвия

144
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, черный, D600, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, черный, D600

46
Фотография товара Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый, без колесиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый, без колесиков, произведённого компанией ChiedoCover
35 190
Оптовая цена

Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый, без колесиков

48
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кровать Катания от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Катания, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена

Кровать Катания

40