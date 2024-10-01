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Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, синий - фото 1Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, синий - фото 2

Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, синий

Артикул: CH-065-768
6 оценок
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Фотография товара Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота102 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0,4 л
  • Материалстекло
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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