Стакан для коктейлей «Боро» с охладителем, 130мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тинкан», 360мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Вертушка», 250мл, хрусталь, прозрачный
Стакан для коктейлей «Сауэр», 455мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 560мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 420мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, светло-зеленый
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, голубой
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, синий
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, синий, стекло
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный
Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, коричневый
Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, болотный
Стакан для коктейлей «Тики», керамика, 450мл, коричневый
Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, коричневый, керамика
Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика
Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, горчичный
Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, коричневый, черный
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, фиолетовый
Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, коричневый
Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, коричневый
Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, синий
Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, синий
Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый
Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, оранжевый
Стакан для коктейлей «Гедон» (3шт), 340мл, стекло, разноцветные
Стакан для коктейлей для джулепа, 360мл, сталь нержавеющая, стальной
Стакан для коктейлей для джулепа, 450мл, сталь нержавеющая, стальной
Стакан для коктейлей для джулепа, 300мл, сталь нержавеющая, стальной
Стакан для коктейлей для джулепа, 540мл, сталь нержавеющая, стальной
Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая
Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый
Стакан для коктейлей «Мотиво» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый
Стакан для коктейлей «Эмблема» Гео, 270мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Эмблема» Футбол, 410мл, стекло, прозрачный