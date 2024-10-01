Товар в корзине. Перейти
Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, болотный - фото 1

Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, болотный

Артикул: CH-065-737
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, горчичный
Фотография товара Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, горчичный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота152 мм
  • Диаметр73 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалкерамика
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Signal aleksander, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул Signal aleksander, кремовый

57
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs President, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs President, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99030
28 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs President, черное

34
В наличии 174 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Мини-диван - "KINDER B" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "KINDER B", произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Мини-диван - "KINDER B"

34
Распродажа
Фотография товара Настенный светильник V4030-1W Bestia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настенный светильник V4030-1W Bestia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79069
14 990 ₽Оптовая цена

Настенный светильник V4030-1W Bestia

36
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический «GAUDI» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический «GAUDI», произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический «GAUDI»

50
Настоящее фото товара Гардероб Лофт 5 в 1, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Гардероб Лофт 5 в 1

41
Настоящее фото товара Стол рабочий с кабеле-каналом с права Либон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стол рабочий с кабеле-каналом с права Либон

40

Другие товары из раздела стаканы для коктейлей

Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Тинкан», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тинкан», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тинкан», 360мл, стекло, прозрачный

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный

10
В наличии 158 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Тики», 420мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 420мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 420мл, стекло, прозрачный

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, фиолетовый

7
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, коричневый, черный

5
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 24011
1 390 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, коричневый

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый

7
В наличии 180 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, оранжевый

11
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000

Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая

14
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, болотный
Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, болотный
от 680
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Signal aleksander, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул Signal aleksander, кремовый

57
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs President, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs President, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99030
28 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs President, черное

34
В наличии 174 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Мини-диван - "KINDER B" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "KINDER B", произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Мини-диван - "KINDER B"

34
Распродажа
Фотография товара Настенный светильник V4030-1W Bestia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настенный светильник V4030-1W Bestia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79069
14 990 ₽Оптовая цена

Настенный светильник V4030-1W Bestia

36