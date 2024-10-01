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Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая - фото 1Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая - фото 2Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая - фото 3Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая - фото 4

Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, серебристый, сталь нержавеющая

Артикул: CH-065-776
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота117 мм
  • Диаметр88 мм
  • Объем0,4 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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