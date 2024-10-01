Товар в корзине. Перейти
Стакан для коктейлей «Тики», керамика, 450мл, коричневый - фото 1

Стакан для коктейлей «Тики», керамика, 450мл, коричневый

Артикул: CH-065-766
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Стакан для коктейлей «Корсар» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, синий
Фотография товара Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,45 л
  • Материалкерамика
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Колтон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Стол обеденный Колтон

49
Фотография товара Кресло компьютерное Forsage TM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Forsage TM

30
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от112 990
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя

47
Фотография товара Стул DAW Patchwork от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DAW Patchwork, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул DAW Patchwork

31
Фотография товара Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT15 Fabric синий

38
Фотография товара Стул Oliver Square велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver Square велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр светло-серый

88
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, черный

10
В наличии 105 шт.

Другие товары из раздела стаканы для коктейлей

Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, светло-зеленый

11
В наличии 570 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей для джулепа, 360мл, сталь нержавеющая, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей для джулепа, 360мл, сталь нержавеющая, стальной

8
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Мотиво» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Мотиво» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽

Стакан для коктейлей «Мотиво» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 188 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, горчичный

7
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика , произведённого компанией ChiedoCover
от1 3106
1 390 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика

15
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, синий

10
В наличии 77 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, оранжевый

11
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Вертушка», 250мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽

Стакан для коктейлей «Вертушка», 250мл, хрусталь, прозрачный

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Эмблема» Футбол, 410мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Эмблема» Футбол, 410мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 667 шт.

Товар в корзине

Стакан для коктейлей «Тики», керамика, 450мл, коричневый
Стакан для коктейлей «Тики», керамика, 450мл, коричневый
от 1 240
1 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Колтон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Стол обеденный Колтон

49
Фотография товара Кресло компьютерное Forsage TM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Forsage TM

30
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от112 990
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя

47
Фотография товара Стул DAW Patchwork от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DAW Patchwork, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул DAW Patchwork

31