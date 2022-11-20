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Статуэтка The ladder decoration

Артикул: CH-050-357
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - смола

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина70 мм
  • Высота370 мм
  • Материалсмола
  • Цветчерный
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