Характеристики товара
Описание
Материал - смола
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина70 мм
- Высота370 мм
- Материалсмола
- Цветчерный
Материал - смола
Кашпо Cilindro 30, снежно-белый
Стойка драцена Олдер Q
Стойка ящик анемон Кобо
Стойка лаванда Кайли
Фитостойка Луара папоротник Гуар
Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109
Искусственный газон Хова
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп