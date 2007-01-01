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Настоящее фото товара Стол Биттл, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Биттл, белый/керамика белая
10 оценок
66 990
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Стол Биттл, белый/керамика белая - фото 1Стол Биттл, белый/керамика белая - фото 2Стол Биттл, белый/керамика белая - фото 3Стол Биттл, белый/керамика белая - фото 4Стол Биттл, белый/керамика белая - фото 5

Стол Биттл, белый/керамика белая

Артикул: CH-088-564
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000/1500 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот стол впечатляет своим размером и устойчивостью. Круглый дизайн столешницы придает ему особый стиль, а продуманная конструкция обеспечивает максимальную надёжность.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Для кухонь площадью от 9 до 12 квадратных метров идеальным решением станет модель размером 110 см. Этот вариант сочетает вместительность без излишней громоздкости, предоставляя достаточно места для семьи из четырех человек.

Столешница премиум-класса

Керамическая столешница не царапается металлической посудой, выдерживает температуру до 1000 °С и всегда сохраняет великолепный внешний вид. Кроме того она полностью гипалергенна, можно хранить продукты прямо на столешице

Высокая надежность материалов

Применены исключительно прочные стойки из стального профиля размером 90*30 мм, обеспечивающие исключительную стабильность и способные удержать значительный вес.

Цвет белый/керамика белая глянец Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000/1500 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес44 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка400 мм
  • Цветбелый, мрамор
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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