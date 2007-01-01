Характеристики товара
Описание
Этот стол впечатляет своим размером и устойчивостью. Круглый дизайн столешницы придает ему особый стиль, а продуманная конструкция обеспечивает максимальную надёжность.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Для кухонь площадью от 9 до 12 квадратных метров идеальным решением станет модель размером 110 см. Этот вариант сочетает вместительность без излишней громоздкости, предоставляя достаточно места для семьи из четырех человек.
Столешница премиум-класса
Керамическая столешница не царапается металлической посудой, выдерживает температуру до 1000 °С и всегда сохраняет великолепный внешний вид. Кроме того она полностью гипалергенна, можно хранить продукты прямо на столешице
Высокая надежность материалов
Применены исключительно прочные стойки из стального профиля размером 90*30 мм, обеспечивающие исключительную стабильность и способные удержать значительный вес.
Цвет белый/керамика белая глянец Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000/1500 мм
- Глубина1100 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес44 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка400 мм
- Цветбелый, мрамор
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет