Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Цветбелый
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