Товар в корзине. Перейти
Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас - фото 1Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас - фото 2Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас - фото 3Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас - фото 4Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас - фото 5Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас - фото 6Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас - фото 7Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас - фото 8Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас - фото 9

Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас

Артикул: CH-066-166
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Дарио d110 раскладной, стекло, черный
Фотография товара Стол Дарио d110 раскладной, стекло, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Кантри крем / патина золото
Фотография товара Стол Кантри крем / патина золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Вставка 50 см выдвигается из-под столешницы с одной стороны столешницы. Рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы.

1 шт / 2 кор

Вес одного: 79 кг

Объем одного: 0,257 м3


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина1200/1700 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницымрамор
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки79 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Скатерть Лён от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Скатерть Лён

37
Фотография товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 620

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

39
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800

42
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

34
Фотография товара Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от940

Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная

47
Фотография товара Наперон, хлопок с принтом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наперон, хлопок с принтом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Наперон, хлопок с принтом

41
Фотография товара Скатерть, D2500 ричард слоновая кость гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть, D2500 ричард слоновая кость гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Скатерть, D2500 ричард слоновая кость гладь

10

Другие товары из раздела керамические столы

Распродажа
Фотография товара Стол раскладной Buren, керамика черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Buren, керамика черный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 69059
134 890 ₽Оптовая цена

Стол раскладной Buren, керамика черный

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол раскладной Grant, мрамор испанская керамика коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Grant, мрамор испанская керамика коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от99 99063
269 890 ₽Оптовая цена

Стол раскладной Grant, мрамор испанская керамика коричневый

8
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Astrid 200, бежевый мрамор, испанская керамика, темно-серый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Astrid 200, бежевый мрамор, испанская керамика, темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от119 09020
148 790 ₽Оптовая цена

Стол Astrid 200, бежевый мрамор, испанская керамика, темно-серый каркас

10
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стол Blanco 160, matt black marble solid ceramic, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Blanco 160, matt black marble solid ceramic, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от102 090
Оптовая цена

Стол Blanco 160, matt black marble solid ceramic, орех

10
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стол corner 120, gloss amber jade solid ceramic, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол corner 120, gloss amber jade solid ceramic, black, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990
Оптовая цена

Стол corner 120, gloss amber jade solid ceramic, black

13
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стол Cremona 140, итальянская керамика, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 140, итальянская керамика, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от96 390
Оптовая цена

Стол Cremona 140, итальянская керамика, черный каркас

10
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от82 990
Оптовая цена

Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас

5
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стол Cremona 140, испанская керамика, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 140, испанская керамика, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от96 390
Оптовая цена

Стол Cremona 140, испанская керамика, черный каркас

9
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от93 390
Оптовая цена

Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик

13
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от95 250
Оптовая цена

Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас

11

Товар в корзине

Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас
Стол corner 120, high gloss statuario, керамика, стекло, черный каркас
от 59 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Скатерть Лён от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Скатерть Лён

37
Фотография товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 620

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

39
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800

42
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

34