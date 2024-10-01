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Стол раскладной Buren, керамика черный

Артикул: CH-063-085
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Buren – сочетание лаконичной геометрии, функциональности и надежности.

Столешница

Керамическая столешница с рисунком мрамор идеально сочетается с остроконечными опорами, выполненными в черном цвете. Толщина столешницы 12 мм. (прослужит вам долгое время и не потеряет свой внешний вид). Стол смотрится легко, изящно, стильно и, конечно, станет украшением любого интерьера.

Механизм

За столом могут разместиться до 6 человек. Благодаря механизму трансформации количество мест может быть увеличено до 10. Механизм раскладывается плавно, бесшумно и без лишних усилий.

Опоры

Металлические опоры, окрашенные в черный матовый цвет, идеально выполняют свою основную функцию по обеспечению устойчивости конструкции стола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Цвет ножекЧерный матовый
  • Страна изготовленияКитай

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