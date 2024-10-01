Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Buren – сочетание лаконичной геометрии, функциональности и надежности.
Столешница
Керамическая столешница с рисунком мрамор идеально сочетается с остроконечными опорами, выполненными в черном цвете. Толщина столешницы 12 мм. (прослужит вам долгое время и не потеряет свой внешний вид). Стол смотрится легко, изящно, стильно и, конечно, станет украшением любого интерьера.
Механизм
За столом могут разместиться до 6 человек. Благодаря механизму трансформации количество мест может быть увеличено до 10. Механизм раскладывается плавно, бесшумно и без лишних усилий.
Опоры
Металлические опоры, окрашенные в черный матовый цвет, идеально выполняют свою основную функцию по обеспечению устойчивости конструкции стола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- Цвет ножекЧерный матовый
- Страна изготовленияКитай