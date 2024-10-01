Характеристики товара
Описание
двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по 40 см позволяют увеличить длину столешницы на 200 или 240 см при необходимости. Рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. монолитная матовая керамика, толщина столешницы не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая. Рама под столешницей - металл, цвет - черный. Пластина - металл, цвет - черный.
1 шт / 3 кор
Вес одного: 107 кг
Объем одного: 0,621 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина1600/2400 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Материал столешницымрамор
- Материал каркасабереза, Шпон ореха
- Модификации столаРаскладной
- Цвет столешницыЧерный
- Цветчерный
- Цвет каркасакоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.62 м3
- Вес упаковки107 кг