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Стол Blanco 160, matt black marble solid ceramic, орех

Артикул: CH-066-161
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по 40 см позволяют увеличить длину столешницы на 200 или 240 см при необходимости. Рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. монолитная матовая керамика, толщина столешницы не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая. Рама под столешницей - металл, цвет - черный. Пластина - металл, цвет - черный.

1 шт / 3 кор

Вес одного: 107 кг

Объем одного: 0,621 м3


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1600/2400 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы11 мм
  • Материал столешницымрамор
  • Материал каркасабереза, Шпон ореха
  • Модификации столаРаскладной
  • Цвет столешницыЧерный
  • Цветчерный
  • Цвет каркасакоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.62 м3
  • Вес упаковки107 кг

Отзывы

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