Характеристики товара
Описание
Элегантный стол с керамической столешницей обязательно станет центральным элементом обеденной зоны или кухни. Металлические ножки темно-серого цвета выглядят гармонично с темной столешницей. Стол основателен и надежен благодаря прочным материалам, из которых выполнен: столешница из керамической плиты и стальной каркас и ножки. При этом стол смотрится сдержанно и невероятно стильно.
В сложенном состоянии стол рассчитан на 6 персон, в разложенном – на 8.
Стол прямоугольной формы оснащён раздвижным механизмом, который позволяет при необходимости увеличить полезную площадь столешницы на 80 см.Такая функция незаменима для небольших пространств, где нет возможности поставить большой обеденный стол, но при этом нужно время от времени размещать за столом гостей и родственников. Две боковые панели спрятаны по бокам стола под основной столешницей. Это очень удобно, так как вы можете увеличивать длину постепенно, по необходимости, сразу на 80 см или только на 40 см с одной стороны. Разложить стол очень просто: нужно потянуть дополнительную панель на себя и поднять ее. Процесс трансформации невероятно удобен и прост.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- Цвет ножекЧерный матовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт