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Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас - фото 1Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас - фото 2Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас - фото 3Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас - фото 4Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас - фото 5Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас - фото 6Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас - фото 7

Стол Cremona 140, matte statuario, белый мрамор матовый, керамика, черный каркас

Артикул: CH-066-176
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вставка 60 см выдвигается из-под столешницы с одной стороны столешницы. Рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Основание стола - металл, ножки стола расположены по углам столешницы под углом.

1 шт / 2 кор

Вес одного: 102 кг

Объем одного: 0,41 м3


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина1400/2000 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки102 кг

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