Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Элди, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Элди, белый/керамика белая
12 оценок
106 590
Товар в корзине. Перейти
Стол Элди, белый/керамика белая - фото 1Стол Элди, белый/керамика белая - фото 2Стол Элди, белый/керамика белая - фото 3Стол Элди, белый/керамика белая - фото 4

Стол Элди, белый/керамика белая

Артикул: CH-088-616
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2000/2500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес70.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол подкатной Айро, бежевый, каркас черный
Фотография товара Стол подкатной Айро, бежевый, каркас черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Тейкли 240, белый
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантный и очень большой стол размером 2м в сложенном и 2,5 метра в разложенном состоянии . Отличается высокой устойчивостью и прекрасно сочетается с современными кухнями. Обеспечивает достаточно пространства для ног. Роскошная керамическая поверхность. Уникальная особенность - опоры без щелей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000/2500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес70.4 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 440
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, белый

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, бежевый, белый

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89018
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900, белый, серебро

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стол Лидер 2, 2700*900, орех, шампань

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2907
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро

9
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Грант 900+300, серый каспий, черный муар

5
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, мрамор белый, черный муар

6
Фотография товара Стол Баоли, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Баоли, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
32 390

Стол Баоли, белый/керамика белая

5
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела банкетные столы

Фотография товара Стол Тави 1, черный, гикори натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тави 1, черный, гикори натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
38 190

Стол Тави 1, черный, гикори натуральный

15
Фотография товара Стол Види-1, черный, дуб галифакс табак 1400х800х750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Види-1, черный, дуб галифакс табак 1400х800х750, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Стол Види-1, черный, дуб галифакс табак 1400х800х750

11
Настоящее фото товара Стол Радо, темный ясень, мрамор белый, керамогранит/ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
74 590

Стол Радо, темный ясень, мрамор белый, керамогранит/ЛДСП

7
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, мрамор белый, черный муар

11
Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300 лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол раздвижной Рольф 1100+300 лофт, черный муар

10
Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол раздвижной Рольф 1100+300, супер белый, белый муар

13
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол раздвижной Бетти 1100+300, мрамор белый, черный муар

6
Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стол раздвижной Сири 1200+300, фрост, черный муар

6
Фотография товара Стол Монолит, квадрат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монолит, квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Стол Монолит, квадрат

8
Фотография товара Стол Сонна, белый/керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сонна, белый/керамика, произведённого компанией ChiedoCover
86 890

Стол Сонна, белый/керамика

7

Товар в корзине

Стол Элди, белый/керамика белая
Стол Элди, белый/керамика белая
106 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности