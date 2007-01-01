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Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - фото 1Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - фото 2Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - фото 3
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Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро

Артикул: CH-068-972
9 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, серый, серебро от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, бук, серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяСеребро
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3090
1200 600 750 16 19.5 3190
1200 800 750 16 23.3 3490
1500 800 750 16 27.2 3790
1500 900 750 16 29.6 3890
900 600 760 26 22.0 4890
1200 600 760 26 26.7 5390
1200 800 760 26 33.0 6190
1500 800 760 26 39.2 6590
1500 900 760 26 43.1 6790
900 600 766 32 25.3 5090
1200 600 766 32 31.0 5690
1200 800 766 32 38.7 6590
1500 900 766 32 51,2 7390





Отзывы

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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 1500х800, бук, серебро - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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