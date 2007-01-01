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Настоящее фото товара Стол электрический ЛА-4С2, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол электрический ЛА-4С2, черный
15 оценок
73 89010
81 990 ₽
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Стол электрический ЛА-4С2, черный - фото 1Стол электрический ЛА-4С2, черный - фото 2
Распродажа

Стол электрический ЛА-4С2, черный

Артикул: CH-068-098
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота710/1150 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол электрический ЛА-4С2, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный письменный стол с электрической регулировкой высоты – это здоровье и комфорт во время работы. Возможность переключаться между положением стоя и сидя снижает нагрузку на спину, повышает продуктивность и улучшает осанку. Плавная электрическая регулировка делает процесс настройки удобным и бесшумным.

Прочная ЛДСП-столешница устойчива к механическим повреждениям и влаге, а стильный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Доступны модели с дополнительными ящиками и полками для удобного хранения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота710/1150 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки1820 мм
  • Вес упаковки67.50 кг
  • Объём упаковки0.52 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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