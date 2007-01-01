Характеристики товара
Описание
Эргономика и функциональность каждый день. Стол с электроподъёмником — практичное решение для комфортной работы сидя и стоя.
Высота регулируется в диапазоне от 71,5 до 116,5 см с помощью надёжного электромотора — это особенно удобно для тех, кто заботится о здоровье спины и меняет положение в течение дня. Контроллер с механическими кнопками надёжнее сенсорных и обеспечивает точную настройку высоты.
Встроенная память на 3 уровня позволяет сохранить оптимальные положения для разных режимов работы. Для максимальной безопасности предусмотрены защита от перегрева, перегрузки, столкновений, а также функция блокировки от детей — активируется одновременным нажатием кнопок «M» + «UP» (включение) или «M» + «DOWN» (отключение).
Столешница размером 110х60 см выполнена из прочного ДСП с натуральной древесной текстурой. Белое металлическое подстолье устойчиво и выдерживает нагрузку до 50 кг. Конструкция на ножках не требует раскладки, а лаконичный дизайн легко впишется в интерьер домашнего офиса, коворкинга или учебной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина600 мм
- Высота715/1165 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес18.2 кг
- Материал столешницыДСП
- Допустимая нагрузка50
- Цветбелый, светлое дерево
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки1160 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики1160
- Изделия стопируютсяНет