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Стол пластиковый Firenze, черный

Артикул: CH-067-362
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

столешница изготовлена из погодостойкого пластика. Металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Может быть разобран. Подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота740 мм
  • Вес13,5 кг
  • Материалпластик, сталь
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки15 кг

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