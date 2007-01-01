Характеристики товара
Описание
Современный письменный стол с электрической регулировкой высоты – это здоровье и комфорт во время работы. Возможность переключаться между положением стоя и сидя снижает нагрузку на спину, повышает продуктивность и улучшает осанку. Плавная электрическая регулировка делает процесс настройки удобным и бесшумным.
Прочная ЛДСП-столешница устойчива к механическим повреждениям и влаге, а стильный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Доступны модели с дополнительными ящиками и полками для удобного хранения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина700 мм
- Высота700/1140 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цвет подстольяБелый
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки1420 мм
- Объём упаковки0.31 м3
- Вес упаковки46.30 кг