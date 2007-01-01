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Стол электрический LA-SR2, белый, серый - фото 1Стол электрический LA-SR2, белый, серый - фото 2Стол электрический LA-SR2, белый, серый - фото 3

Стол электрический LA-SR2, белый, серый

Артикул: CH-071-204
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный письменный стол с электрической регулировкой высоты – это здоровье и комфорт во время работы. Возможность переключаться между положением стоя и сидя снижает нагрузку на спину, повышает продуктивность и улучшает осанку. Плавная электрическая регулировка делает процесс настройки удобным и бесшумным.

Прочная ЛДСП-столешница устойчива к механическим повреждениям и влаге, а стильный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Доступны модели с дополнительными ящиками и полками для удобного хранения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота700/1140 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки1420 мм
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Вес упаковки46.30 кг

Отзывы

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