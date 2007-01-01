Характеристики товара
Описание
Стол с популярным расположением опор, которые позволяют поставить 2 стула по широкой стороне. Опоры из трубы круглого сечения, приятные на ощупь, гладкие, матового цвета
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Большой, роскошный, удобный и очень практичный стол с оптимальной формой столешницы и очень надежным основанием..
Столешница премиум-класса
Керамика - наилучший и самый дорогой материал для обеденного стола. Она не портится от влаги, выдерживает температуру до 1000°С. Плотность керамики выше плотности металла и на ней не останутся следы от столовых приборов. Кроме того, это 100% натуральный материал, в отличие от разного вида пластиков
Высокая надежность материалов
Центральная опора - самый удобный вариант на кухне: позволяет сесть с любой стороны, не мешает при использовании кухонного уголка или диванчика, оставляет максимальное пространство для ног. Кроме того, опора круглого сечения, без острых углов
Цвет черный/керамика черный Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400/1850 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Вес66.7 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка450 мм
- Цветчерный, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет