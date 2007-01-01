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Настоящее фото товара Стол Кёрси, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кёрси, черный/керамика черная
10 оценок
86 490
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Стол Кёрси, черный/керамика черная - фото 1Стол Кёрси, черный/керамика черная - фото 2Стол Кёрси, черный/керамика черная - фото 3

Стол Кёрси, черный/керамика черная

Артикул: CH-088-600
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400/1850 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес66.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол с популярным расположением опор, которые позволяют поставить 2 стула по широкой стороне. Опоры из трубы круглого сечения, приятные на ощупь, гладкие, матового цвета

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Большой, роскошный, удобный и очень практичный стол с оптимальной формой столешницы и очень надежным основанием..

Столешница премиум-класса

Керамика - наилучший и самый дорогой материал для обеденного стола. Она не портится от влаги, выдерживает температуру до 1000°С. Плотность керамики выше плотности металла и на ней не останутся следы от столовых приборов. Кроме того, это 100% натуральный материал, в отличие от разного вида пластиков

Высокая надежность материалов

Центральная опора - самый удобный вариант на кухне: позволяет сесть с любой стороны, не мешает при использовании кухонного уголка или диванчика, оставляет максимальное пространство для ног. Кроме того, опора круглого сечения, без острых углов

Цвет черный/керамика черный Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400/1850 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес66.7 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка450 мм
  • Цветчерный, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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