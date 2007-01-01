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Стол Люменар

Артикул: CH-015-888
31 оценка
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Характеристики товара

Описание

В атмосферу дачного дома на веранде, гостиной или кабинете можно привнести какие-то новшества, если дополнить их интерьер такой элегантной деталью как кофейный столик Майами Бич, высотой 45 см. Так же можно исрользовать как подставку для цветов или сервировочный столик. Окрашен в цвет палисандр.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота450 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки55 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Вес упаковки4.40 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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