Характеристики товара
Описание
В атмосферу дачного дома на веранде, гостиной или кабинете можно привнести какие-то новшества, если дополнить их интерьер такой элегантной деталью как кофейный столик Майами Бич, высотой 45 см. Так же можно исрользовать как подставку для цветов или сервировочный столик. Окрашен в цвет палисандр.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина500 мм
- Высота450 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки55 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Вес упаковки4.40 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет