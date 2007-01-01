Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Alto 1
Артикул: CH-082-923
Основные характеристики
  • Длина1200/1500 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота770 мм
  • Модификации столаРаскладной
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Раздвижной обеденный стол «Alto 1» — классика в современном исполнении.Идеальное сочетание лаконичного дизайна и высокого качества исполнения.Выполнен из твердых пород древесины, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции.Столешница изготовлена из МДФ и покрыта натуральным шпоном дуба, подчеркивающим элегантность и натуральную фактуру дерева.

Прямоугольная форма столешницы и устойчивые ножки делают стол не только эстетически привлекательным, но и удобным в эксплуатации.
Легко раскладывается, обеденная зона увеличивается на 30 см.

Стол «Alto 1» — надежное и стильное решение для вашей кухни или столовой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

