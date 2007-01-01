Характеристики товара
Описание
Раздвижной обеденный стол «Alto 1» — классика в современном исполнении.Идеальное сочетание лаконичного дизайна и высокого качества исполнения.Выполнен из твердых пород древесины, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции.Столешница изготовлена из МДФ и покрыта натуральным шпоном дуба, подчеркивающим элегантность и натуральную фактуру дерева.
Прямоугольная форма столешницы и устойчивые ножки делают стол не только эстетически привлекательным, но и удобным в эксплуатации.
Легко раскладывается, обеденная зона увеличивается на 30 см.
Стол «Alto 1» — надежное и стильное решение для вашей кухни или столовой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200/1500 мм
- Ширина700 мм
- Высота770 мм
- Модификации столаРаскладной
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет