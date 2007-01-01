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Стол рабочий, темный шимо, 90*60 - фото 1

Стол рабочий, темный шимо, 90*60

Артикул: CH-073-019
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол рабочий Арго А-001.60 Орех 900x600x760 Столы ¶Толщина ДСП столешниц, мм 22¶Кромка на столешницах, мм 2, АВС¶Наличие заглушек под электропроводку в столешницах с вырезом в эргономичных,1 шт.¶Толщина опор, мм 22¶Кромка на опорах, мм 2, АВС¶Р

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота760 мм
  • Цветсветлое дерево

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