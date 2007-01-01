Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина580 мм
- Высота500 мм
- МатериалМДФ, стекло, шпон
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото
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