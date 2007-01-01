Мебель в стиле Кантри

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Наполеон Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Наполеон Красный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover-19%
НовинкаХит
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венский, орех
Настоящее фото товара Стул Венский, бук, произведённого компанией ChiedoCover-19%
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Венский, бук
Настоящее фото товара Стул Венский, венге, произведённого компанией ChiedoCover-19%
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венский, венге
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Венский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Венский, белый
Настоящее фото товара Стул Геркулес светлый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Геркулес светлый
Настоящее фото товара Стул Геркулес коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Геркулес коричневый
Настоящее фото товара Стул Геркулес темный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Геркулес темный
Настоящее фото товара Стул Геркулес красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Геркулес красное дерево
Настоящее фото товара Стул Геркулес светлый с бордовой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Геркулес светлый с бордовой подушкой
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк патина, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк светлый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк светлый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк темный градиент, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк темный градиент
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк желто-коричневый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк желто-коричневый патина
Настоящее фото товара Стул Соло, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Соло
Настоящее фото товара Стул ЛТ С15382, произведённого компанией ChiedoCover
7 500 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул ЛТ С15382
Настоящее фото товара Стул ЛТ С15386-Г, произведённого компанией ChiedoCover
6 600 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул ЛТ С15386-Г
Настоящее фото товара Стул-кресло Малибу, произведённого компанией ChiedoCover
7 920 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул-кресло Малибу
Настоящее фото товара Стул Filippa, произведённого компанией ChiedoCover
14 110 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Filippa
Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 190 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк зеленый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк красный патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
4 690 ₽4 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк с патиной черный
Настоящее фото товара Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 850 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой
Настоящее фото товара Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 250 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой
Настоящее фото товара Стул Милан бук, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Милан бук
Настоящее фото товара Стул Милан 1 бук, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Милан 1 бук
Настоящее фото товара Стул Милан 2 бук, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Милан 2 бук
Настоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Бомбей палисандр
Настоящее фото товара Стол журнальный Штурвал, произведённого компанией ChiedoCover
13 899 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол журнальный Штурвал
Настоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
4 470 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Лофт Бенедикт
Настоящее фото товара Стул Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
16 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изабела
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол квадратный журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
8 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол квадратный журнальный
Настоящее фото товара Стул LOKI экокожа зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул LOKI экокожа зеленый
Настоящее фото товара Стул Саксон, кожзам, серый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Саксон, кожзам, серый
Настоящее фото товара Стол Лиссабон 120, произведённого компанией ChiedoCover
8 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лиссабон 120

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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