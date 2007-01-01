Мебель для учебных заведений
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?
Онлайн показ
3 990₽33
5 890 ₽
Стул Самба, кожзам Нитро Бейж, каркас серебро, подлокотники светлый орех
В наличии 56 шт.В пути 45 шт.
Онлайн показ
7 590₽27
10 290 ₽
Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный
В наличии 1 шт.
Распродажа
3 890₽19
4 790 ₽
Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех
Распродажа
6 790₽11
7 590 ₽
Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники мягкие
Распродажа
4 590₽41
7 690 ₽
Стул Самба, серая экокожа лайт грей, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге
Стоимость товара скоро изменится.Заморозьте текущую цену сейчас!