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Настоящее фото товара Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800
12 оценок
4 5907
4 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - фото 1Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - фото 2Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - фото 3Видеообзор - стол на металлокаркасе Лидер 2 - видео 4
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800

Артикул: CH-068-648
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, серый, золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4490
1800 900 750 16 33.9 4590
2000 900 750 16 36.8 5490
2400 900 750 16 42.5 5790
2700 900 750 16 46.9 5890
1800 800 760 26 45.4 6690
1800 900 760 26 50.1 6890
2000 900 760 26 54.8 7990
1800 800 766 32 54.1 7590
2000 900 766 32 65.6 8890
2400 900 766 32 71.6 9490
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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