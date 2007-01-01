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Стол обеденный стеклянный Nexus, D90, металл, хром - фото 1Стол обеденный стеклянный Nexus, D90, металл, хром - фото 2Стол обеденный стеклянный Nexus, D90, металл, хром - фото 3

Стол обеденный стеклянный Nexus, D90, металл, хром

Артикул: CH-072-500
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный круглый с прочной закаленной стеклянной столешницей. С оригинальными ножками из хромированного металла

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол обеденный стеклянный Nexus, D90, металл, хром
Стол обеденный стеклянный Nexus, D90, металл, хром
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