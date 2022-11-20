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Амбала стол кофейный круглый, натуральный - фото 1Амбала стол кофейный круглый, натуральный - фото 2

Амбала стол кофейный круглый, натуральный

Артикул: CH-049-586
13 оценок
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Амбала стол кофейный круглый, коричневый
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Амбала стол кофейный круглый, коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота720 мм
  • Вес13.1 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3

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