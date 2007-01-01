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Стол обеденный круглый Oastar, светло-серый мрамор, золото - фото 1Стол обеденный круглый Oastar, светло-серый мрамор, золото - фото 2
NEW

Стол обеденный круглый Oastar, светло-серый мрамор, золото

Артикул: CH-076-862
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный дизайнерский круглый Остин. Этот обеденный дизайнерский стол - прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в интерьере. Стол обладает обворожительным дизайном, который поразит вас с первого взгляда. Столешница выполнена из микрокристаллического камня - инновационного материала, который сочетает в себе слой микрокристаллического стекла 3-5 мм на поверхности окаменелостей керамического стекла и полностью интегрируется после вторичного спекания. Изящная ножка тюльпан с металлическим основанием цвета глянцевого золота придает столу не только элегантный вид, но и обеспечивает удобство использования. Размер стола обеспечивает комфортное размещение 4-х человек. Размер: 100х100х76 см Цвет: светло-серый мрамор Вес нетто: 54кг Вес брутто: 57кг 1шт/3кор Размер упаковки: 107х107х7; 63х14х14; 63х63х13 см Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки59.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный круглый Oastar, светло-серый мрамор, золото
Стол обеденный круглый Oastar, светло-серый мрамор, золото
65 390
В корзине

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