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Стол Oslo Square, 80х80 см, белый - фото 1Стол Oslo Square, 80х80 см, белый - фото 2Стол Oslo Square, 80х80 см, белый - фото 3Стол Oslo Square, 80х80 см, белый - фото 4

Стол Oslo Square, 80х80 см, белый

Артикул: CH-067-962
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Простой и функциональный обеденный стол Oslo Square 80х80 см в современном лаконичном дизайне будет замечательным дополнением к интерьеру Вашего дома. Не важно, выбираете вы мебель для квартиры, дома или террасы - в каждом интерьере он гармонично займет свое место, привнеся природное тепло и уют. Кухонный стол в стиле лофт прекрасно подойдет для: в столовой, кафе, ресторана, кухни.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота740 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук, массив

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки17.20 кг

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