Характеристики товара
Описание
Простой и функциональный обеденный стол Oslo Square 80х80 см в современном лаконичном дизайне будет замечательным дополнением к интерьеру Вашего дома. Не важно, выбираете вы мебель для квартиры, дома или террасы - в каждом интерьере он гармонично займет свое место, привнеся природное тепло и уют. Кухонный стол в стиле лофт прекрасно подойдет для: в столовой, кафе, ресторана, кухни.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота740 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябук, массив
Параметры упаковки
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки17.20 кг