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Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный - фото 1Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный - фото 2Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный - фото 3Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный - фото 4Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный - фото 5

Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный

Артикул: CH-072-610
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный из высокотехнологичного материала с прямоугольной столешницей из крашеного МДФ. Каркас металл. Ножки изготовлены из массива бука

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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