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Стол письменный Ruby, бетон, лдсп

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Характеристики товара

Описание

Стол Ruby, бетон, лдсп

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина1000 мм
  • Вес10.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый
  • Размер упаковки105/8/60 см
  • Страна изготовленияКитай

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