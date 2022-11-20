Характеристики товара
Описание
Стол Ruby, бетон, лдсп
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина540 мм
- Длина1000 мм
- Вес10.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсерый
- Размер упаковки105/8/60 см
- Страна изготовленияКитай
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