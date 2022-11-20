Товар в корзине. Перейти
Компьютерный стол Формоза, серый, столешница венге - фото 1

Компьютерный стол Формоза, серый, столешница венге

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерный стол Формоза, серый, столешница дуб молочный
Компьютерный стол Формоза, серый, столешница дуб молочный
Следующий Компьютерный стол Формоза, дуб крафт, столешница серая
Компьютерный стол Формоза, серый, столешница дуб молочный

Характеристики товара

Описание

Вопрос меблировки своего предприятия особенно остро стоит у владельцев компьютерных клубов и интернет-кафе, ведь для заведений такого типа необходима особенная мебель, отличающаяся от стандартных компьютерных столов. Изготовление подобной мебели на заказ обычно обходится слишком дорого, несмотря на простую конструкцию. В нашем магазине вы можете приобрести этот качественный и надёжный интернет-стол.

Стол имеет отдельную секцию для установки системного блока и удобные перегородки сзади и по бокам, защищающие экран от посторонних взглядов.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина550 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес42,5 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки100 мм
  • Высота упаковки1500 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки42.50 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
5

Письменный стол Уно белый

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
9

Стол Лофт-7

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром

Кресло игровое TopChairs Racer Premium синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99054
29 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее

Кресло руководителя TopChairs Tower коричневоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
84Хит

Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань

Стул Азбрук, розовыйНастоящее фото товара Стул Азбрук, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
9

Стул Азбрук, розовый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
14

Офисное кресло, ткань Elain желтый

Стул Атлант синийНастоящее фото товара Стул Атлант синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
13

Стул Атлант синий

Другие товары из разделасерванты
Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»Настоящее фото товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв», произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

Сервант Фирзен Настоящее фото товара Сервант Фирзен , произведённого компанией ChiedoCover
от270 990
Оптовая цена
9

Сервант Фирзен