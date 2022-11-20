Характеристики товара
Описание
Простой, надёжный и удобный письменный стол Pearl , будет отличным помощником для создания рабочего пространства дома или офиса. Является прекрасным дополнением для индустриальных и скандинавских интерьеров . Бортики по периметру служат надёжным ограничителем, для того что бы ваши блокноты, ручки и другие принадлежности не падали со стола. Столешница: ЛДСП 15мм. Основание: металл - порошковое окрашивание, цвет черный. Максимальная нагрузка до 100 кг
Основные характеристики
- Вес12.7 кг
- Размер упаковки103/60/11 см
- Страна изготовленияКитай