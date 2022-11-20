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Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 см - фото 1Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 см - фото 2Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 см - фото 3

Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 см

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Характеристики товара

Описание

Простой, надёжный и удобный письменный стол Pearl , будет отличным помощником для создания рабочего пространства дома или офиса. Является прекрасным дополнением для индустриальных и скандинавских интерьеров . Бортики по периметру служат надёжным ограничителем, для того что бы ваши блокноты, ручки и другие принадлежности не падали со стола. Столешница: ЛДСП 15мм. Основание: металл - порошковое окрашивание, цвет черный. Максимальная нагрузка до 100 кг

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Основные характеристики

  • Вес12.7 кг
  • Размер упаковки103/60/11 см
  • Страна изготовленияКитай

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