Характеристики товара
Описание
Стол рабочий Канцлер.Классический кабинетный стол для делового человека. Нестареющая и всегда актуальная классика. Стол изготовлен из экологичных и натуральных материалов.Опоры стола выполнены из натурального дерева высокой плотности - бук. В этой коллекции столешница выпускается в МДФ со шпоном дуба по технологии Файн-Лайн. Фасады выполнены массива букаИзготавливается на заказ в любом оттенке и широкой гамме размеров. За счёт высокой степени кастомизации подойдёт в любой интерьер.
Габарит упаковки 140/65/15 см
Габарит упаковки 265/20/13 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес80 кг
- Цветорех
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет