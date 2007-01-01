Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол рабочий Канцлер, на заказ, произведённого компанией ChiedoCover
Стол рабочий Канцлер, на заказ
14 оценок
157 890
Товар в корзине.
Стол рабочий Канцлер, на заказ - фото 1

Стол рабочий Канцлер, на заказ

Артикул: CH-084-525
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес80 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол рабочий Канцлер.Классический кабинетный стол для делового человека. Нестареющая и всегда актуальная классика. Стол изготовлен из экологичных и натуральных материалов.Опоры стола выполнены из натурального дерева высокой плотности - бук. В этой коллекции столешница выпускается в МДФ со шпоном дуба по технологии Файн-Лайн. Фасады выполнены массива букаИзготавливается на заказ в любом оттенке и широкой гамме размеров. За счёт высокой степени кастомизации подойдёт в любой интерьер.

Габарит упаковки 140/65/15 см

Габарит упаковки 265/20/13 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес80 кг
  • Цветорех
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол рабочий Канцлер, на заказ
Стол рабочий Канцлер, на заказ
157 890
В корзине

