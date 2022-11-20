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Стол Леви

15 оценок
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Стул Tolix Wood Черный глянцевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1502 мм
  • Страна изготовленияРоссия
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