Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина700 мм
- Высота460 мм
- Вес8.5 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябук, массив
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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