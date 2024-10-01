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Стол журнальный Версаль

Артикул: CH-067-384
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота460 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук, массив

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