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Стол corner 120, gloss amber jade solid ceramic, black

Артикул: CH-066-163
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вставка 50 см выдвигается с торца вместе с ножками со встроенными колесами, не царапающими пол, что позволяет быстро и легко увеличить длину столешницы до 170 см. Рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Столешница из монолитной керамической плиты, глянец, не царапается, не впитывает жидкость, легко моется, не боится перепадов температур. Основание стола - металл, цвет – черный.

1 шт / 2 кор

Вес одного: 69 кг

Объем одного: 0,223 м3


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина1200/1700 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы11 мм
  • Материал столешницымрамор
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цвет столешницыКоричневый
  • Цветкоричневый
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки69 кг

Отзывы

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