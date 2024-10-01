Характеристики товара
Описание
Вставка 50 см выдвигается с торца вместе с ножками со встроенными колесами, не царапающими пол, что позволяет быстро и легко увеличить длину столешницы до 170 см. Рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Столешница из монолитной керамической плиты, глянец, не царапается, не впитывает жидкость, легко моется, не боится перепадов температур. Основание стола - металл, цвет – черный.
1 шт / 2 кор
Вес одного: 69 кг
Объем одного: 0,223 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина1200/1700 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Материал столешницымрамор
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цвет столешницыКоричневый
- Цветкоричневый
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки69 кг