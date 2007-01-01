Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, супер белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 оценок
9 490
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, супер белый, черный муар - фото 1

Артикул: CH-083-882
Основные характеристики
  • Длина800/1100 мм
  • Ширина800/1100 мм
  • Высота750/760 мм
  • Диаметр800/1100 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина столешницы22 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки862 мм
  • Высота упаковки856 мм
  • Глубина упаковки162 мм
  • Вес упаковки29.40 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

