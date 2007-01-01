Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Фуд-корт Пластик, D1200
Стол Фуд-корт Пластик, D1200
7 оценок
12 99056
29 190 ₽
Стол Фуд-корт Пластик, D1200 - фото 1Стол Фуд-корт Пластик, D1200 - фото 2Стол Фуд-корт Пластик, D1200 - фото 3Стол Фуд-корт Пластик, D1200 - фото 4Стол Фуд-корт Пластик, D1200 - фото 5
Распродажа

Стол Фуд-корт Пластик, D1200

Артикул: CH-083-607
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина16 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Стол Фуд-корт – стильное и практичное решение для общественных пространств

Современный овальный стол с эргономичным дизайном идеально подходит для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Сочетание деревянной столешницы и фактурного черного основания создает гармоничный образ.

Преимущества:

  • Гигиеничность – гладкая поверхность столешницы легко очищается
  • Устойчивость – массивное основание с рифленой текстурой обеспечивает надежность
  • Эргономика – скругленные края повышают безопасность в местах с высокой проходимостью
  • Универсальность – нейтральный дизайн впишется в любой современный интерьер

Этот стол – идеальное сочетание функциональности и стиля для мест общественного питания. Его прочная конструкция выдержит интенсивную эксплуатацию, а лаконичный дизайн создаст приятную атмосферу для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина16 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Диаметр подстолья600 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Стол Фуд-корт Пластик, D1200
Стол Фуд-корт Пластик, D1200
от 12 990
29 190 ₽
