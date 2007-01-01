Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 5, 1800x800
471 оценка
5 090
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 5, 1800x800 - фото 1Стол Лидер 5, 1800x800 - фото 2Стол Лидер 5, 1800x800 - фото 3
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стол Лидер 5, 1800x800

Артикул: CH-015-599
471 оценка
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Фотография товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вес31.0 кг
  • Вид кромкиТ-образная
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Механизмскладной кронштейн с фиксатором
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4790
1800 900 750 16 33.9 5290
2400 900 750 16 42.5 5690
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 5, 1800x800 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 5, 1800x800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1,1200*800, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1200*800, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1,1200*800, орех, черный, кромка ПВХ

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, серебро

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, черный, каркас - черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, черный, каркас - черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, черный, каркас - черный

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, венге, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, венге, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, венге, каркас - серебро

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, бук, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, бук, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, серебро

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9405
6 240 ₽

Стол Лидер 3, Д1500, орех, белый

8
  • коричневый
  • венге
  • белый
Настоящее фото товара Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 140*70

13
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол мобильный складной лиственница, белый, 25 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной лиственница, белый, 25 мм, 120*70

8
  • белый
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул складной Компакт, береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Компакт, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79061
4 500 ₽

Стул складной Компакт, береза

7
  • черный
  • светлое дерево
В наличии 68 шт.

Другие товары из раздела складные столы

Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной пластиковый

26
В наличии 268 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стол Лидер 2, 2700*900, орех, золотой

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1,1200х600, серый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1200х600, серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59013
4 090 ₽

Стол Лидер 1,1200х600, серый, серебро

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2907
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, черный, белый

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 800х1200, черный, бук, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 800х1200, черный, бук, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09022
5 190 ₽

Стол Лидер 1, 800х1200, черный, бук, кромка ПВХ, без отбойников

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 900*600, белый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стол Лидер 1, 900*600, бук, черный, кромка ПВХ, без отбойников

15
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, антрацит, 25 мм, 160*70

5
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, лиственница, белый, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, лиственница, белый, 25 мм, 160*70

8
  • белый
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 80*70

9
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый

Товар в корзине

Стол Лидер 5, 1800x800
Стол Лидер 5, 1800x800
от 5 090
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул складной Компакт, береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Компакт, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79061
4 500 ₽

Стул складной Компакт, береза

7
  • черный
  • светлое дерево
В наличии 68 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности