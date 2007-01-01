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Настоящее фото товара Стол Ultra, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Ultra, коричневый
34 оценки
26 690
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Стол Ultra, коричневый - фото 1Стол Ultra, коричневый - фото 2Стол Ultra, коричневый - фото 3

Стол Ultra, коричневый

Артикул: CH-049-802
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина1140/1200 мм
  • Ширина600/1140 мм
  • Высота300/795 мм
  • Вес50 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол многофункциональный, раскладной, с регулятором высоты. Каркас: металл хромированный . Столешница: МДФ, покрыта шпоном натурального дерева. Толщина столешницы 1,8 см , длина столешницы 114 см, максимальная длина 120 см, ширина в сложенном виде 60 см, ширина в разложенном виде 114 см. Высота 30/79,5см - со сложенной столешницей; 76,5 см - с разложенной столешницей. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.



Требуется сборка.



Размеры упаковки: 123*72*30.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1140/1200 мм
  • Ширина600/1140 мм
  • Высота300/795 мм
  • Вес50 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Вес упаковки50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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