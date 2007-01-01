Характеристики товара
Описание
Стол многофункциональный, раскладной, с регулятором высоты. Каркас: металл хромированный . Столешница: МДФ, покрыта шпоном натурального дерева. Толщина столешницы 1,8 см , длина столешницы 114 см, максимальная длина 120 см, ширина в сложенном виде 60 см, ширина в разложенном виде 114 см. Высота 30/79,5см - со сложенной столешницей; 76,5 см - с разложенной столешницей. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Требуется сборка.
Размеры упаковки: 123*72*30.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1140/1200 мм
- Ширина600/1140 мм
- Высота300/795 мм
- Вес50 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Вес упаковки50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет