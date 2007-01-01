Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл латте
7 оценок
32 090
Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 1Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 2Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 3Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 4Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 5Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 6
NEW

Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл латте

Артикул: CH-079-818
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота770 мм
  • Диаметр890 мм
  • Вес27 кг
  • Материал столешницыМДФ, керамика
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Круглый стол Terrain станет изысканным акцентом вашей кухни или обеденной зоны. Столешница из белой матовой керамики с тонким мраморным рисунком выглядит стильно и сдержанно, создавая светлый, лёгкий образ. Такая поверхность устойчива к влаге и царапинам, идеально подходя для ежедневного использования. Основание из металла в актуальном оттенке латте выполнено в виде цилиндрической колонны с рифлёной фактурой, придающей модели современный характер. Круглая опорная плита обеспечивает отличную устойчивость и визуально балансирует утончённый верх, создавая гармоничный силуэт. Стол Terrain с диаметром 90 см подходит для уютных кухонь, столовых и кафе. Нейтральные цвета и лаконичная форма легко вписываются в современные, скандинавские и минималистичные интерьеры, позволяя создавать стильные и функциональные композиции для дружеских встреч и семейных ужинов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Диаметр890 мм
  • Вес27 кг
  • Материал столешницыМДФ, керамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка40
  • Цветбелый, светло-коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки1180 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Вес упаковки29 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

