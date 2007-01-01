Характеристики товара
Описание
Раздвижной стол «Lorri» — яркое воплощение современного стиля и функциональности. Основой конструкции служит массив твердых пород древесины, что гарантирует надежность и долговечность изделия. Уникальная форма подстолья не только придаёт столу оригинальный внешний вид, но и обеспечивает отличную устойчивость.
Столешница выполнена из МДФ, покрыта натуральным дубовым шпоном, благодаря чему стол выглядит стильно и современно, а природная текстура дерева добавляет уюта вашему интерьеру.
Актуальный дизайн и большой выбор цветов позволяют столу прекрасно смотреться в интерьерах разных стилей.
«Lorri» — это рациональное решение для кухни, гостиной или столовой, где ценится стиль и комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000/1300 мм
- Ширина1000 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Модификации столаРаскладной
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет