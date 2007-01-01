Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Lorri
Стол Lorri
11 оценок
34 090
Стол Lorri - фото 1Стол Lorri - фото 2Стол Lorri - фото 3Стол Lorri - фото 4
Стол Lorri

Артикул: CH-082-919
Основные характеристики
  • Длина1000/1300 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Раздвижной стол «Lorri» — яркое воплощение современного стиля и функциональности. Основой конструкции служит массив твердых пород древесины, что гарантирует надежность и долговечность изделия. Уникальная форма подстолья не только придаёт столу оригинальный внешний вид, но и обеспечивает отличную устойчивость.

Столешница выполнена из МДФ, покрыта натуральным дубовым шпоном, благодаря чему стол выглядит стильно и современно, а природная текстура дерева добавляет уюта вашему интерьеру.

Актуальный дизайн и большой выбор цветов позволяют столу прекрасно смотреться в интерьерах разных стилей.
«Lorri» — это рациональное решение для кухни, гостиной или столовой, где ценится стиль и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Модификации столаРаскладной

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
