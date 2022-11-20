Характеристики товара
Описание
габариты упаковки: 1*1*0,3 м
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина950 мм
- Длина950/1250 мм
- Материал каркасабереза, массив дерева
- Материал столешницыМДФ, шпон
габариты упаковки: 1*1*0,3 м
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Зажим прозрачный
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Стол Маргит
Ель дизайнерская украшенная Mystery
Ель дизайнерская украшенная Light Blue
Ель декоративная украшенная Red Gold
Ель декоративная украшенная Red Naomi
Елочка из лапника 45см декоративная