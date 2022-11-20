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Стол КВАНТ 3-1 - фото 1Стол КВАНТ 3-1 - фото 2

Стол КВАНТ 3-1

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

габариты упаковки: 1*1*0,3 м

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина950 мм
  • Длина950/1250 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Материал столешницыМДФ, шпон

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