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Стол Вивальди 120, Орех - фото 1Стол Вивальди 120, Орех - фото 2Стол Вивальди 120, Орех - фото 3

Стол Вивальди 120, Орех

Артикул: CH-073-540
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Вивальди выполнен в традиционном стиле. Классический дизайн ног делает его конструкцию легкой и элегантной, а нежный бежевый оттенок подойдёт к большинству интерьеров.Стол поможет обустроить обеденную зону для семьи на кухне или в гостиной. Стол раскладной -длина стола може увеличиваться на 40 сантиметров. Благодаря лаконичному дизайну и классическим обводам подойдёт и для классической кухни, и для современной. Скругленные углы делают стол безопаснее, а натуральное дерево в конструкции экологичнее и надёжней.Столешница выполнена из из шпона и МДФ, материалов, отвечающих всем требованиям качества, экологичности и безопасности. Материалы прочны, износостойки, устойчивы к деформации, расслаиванию и рассыханию.Модель проста в уходе и приятна в эксплуатации. Для поддержания чистоты поверхность стола необходимо протирать чуть влажной салфеткой от пыли.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Вес41 кг
  • МатериалМДФ, дерево, шпон
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветорех

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3

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Товар в корзине

Стол Вивальди 120, Орех
Стол Вивальди 120, Орех
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