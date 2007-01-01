Характеристики товара
Описание
Стол Моцарт выполнен в традиционном стиле. Утонченный дизайн делает его конструкцию легкой и элегантной, а классический оттенок ореха подойдёт к большинству интерьеров.Стол поможет обустроить обеденную зону для семьи на кухне или в гостиной. Длина стола може увеличиваться на 40 сантиметров. Благодаря лаконичному дизайну и классическим обводам подойдёт и для классической кухни, и для современной. Скругленные углы делают стол безопаснее, а натуральное дерево в конструкции экологичнее и надёжней.Столешница выполнена из из шпона и МДФ, материалов, отвечающих всем требованиям качества, экологичности и безопасности. Материалы прочны, износостойки, устойчивы к деформации, расслаиванию и рассыханию.Модель проста в уходе и приятна в эксплуатации. Для поддержания чистоты поверхность стола необходимо протирать чуть влажной салфеткой от пыли.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина1200 мм
- Высота750 мм
- Вес41 кг
- МатериалМДФ, дерево, шпон
- Модификации столаРаздвижной
- Цветорех
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.19 м3