Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Вес33 кг
- Каркасбереза
- Материал столешницыМДФ
- Цветкоричневый, черный
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