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Стол Сканди 120, Венге

Артикул: CH-052-916
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес33 кг
  • Каркасбереза
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый, черный

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